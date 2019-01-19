2019-01-19T13:41:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске за сутки зафиксировано 172 аварии

Большинство ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции и нарушения правил маневрирования
Алиса МИЕЛОФОН
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В Минске 18 января из-за гололеда заносило даже общественный транспорт. Фото: кадр из видео.В Минске 18 января из-за гололеда заносило даже общественный транспорт. Фото: кадр из видео.
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18 января на минских дорогах был «день жестянщика». В час пик город стоял в десятибалльных пробках, на скользких дорогах уходил в неуправляемый занос даже общественный транспорт. ГАИ зафиксировала 172 дорожно-транспортных происшествия.

Большинство ДТП случилось из-за несоблюдения дистанции и нарушения правил маневрирования, сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александру Попову. Внесли свои коррективы и сложные погодные условия.

В одной из аварий пострадал пешеход. Девушка попала под машину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Восточной. У нее ушиб стопы. По информации Госавтоинспекции, девушка переходила дорогу в наушниках и капюшоне и не убедилась в безопасности выхода на проезжую часть, а водитель не подумал, что человек ступит на переход.

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