2019-01-19T13:48:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Калинковичах убили таксиста и сожгли авто - задержан подозреваемый

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Калинковичах убили таксиста и сожгли авто. Фото: УВДВ Калинковичах убили таксиста и сожгли авто. Фото: УВД
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В Калинковичах по горячим следам задержан подозреваемый в совершении тяжких преступлений, в том числе убийства. 25-летний безработный житель райцентра подозревается в том, что убил водителя такси и поджег его автомобиль.

Около 8 часов утра в субботу в дежурку Калинковичского РОВД поступило сообщение от спасателей - они прибыли на тушение горящего автомобиля такси. ЧП произошло в лесном массиве в конце улицы Лесной в Калинковичах.

- На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Во время тушения пожара сотрудники милиции предпринимали попытки созвониться с водителем, однако тот не отвечал. Началось его поиски. Оперативник райотдела милиции в деревне Гулевичи обнаружил тело водителя без признаков жизни, - рассказывает официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Начались оперативно-розыскные мероприятия, итогом которых стало задержание подозреваемого.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, добавил представитель УВД.

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