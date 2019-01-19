В Витебске таксист уговорил через него дать взятку сотрудникам ГАИ и обманул

Этот мужчина уверял, что у него есть знакомства в ГАИ и за деньги он может "решить" там определенные вопросы. Фото: УВД.

Мошенник брал у потерпевшего деньги за «решение вопроса» о восстановлении прав и присваивал их

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Витебский таксист обманул своего пассажира, уговорив того дать взятку сотрудникам ГАИ. Во время поездки он разговорился со своим клиентом и узнал, что того лишили водительских прав. Таксист рассказал пассажиру, что у него есть знакомые в ГАИ и предложил помочь вернуть права за 350 рублей, которые якобы должны были пойти на взятки сотрудникам госавтоинспекции. Деньги на «решение вопроса» таксист брал у мужчины еще два раза. Никакие вопросы он решать не пытался, деньги присваивал. Когда мужчина понял, что его обманывают, обратился в милицию.

-Всего добычей злоумышленника стали 1100 рублей. Таксист задержан. Он уже был неоднократно судим за подстрекательство к даче взятки, - рассказали в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Правоохранительные органы предполагают, что подобным образом таксист мог обмануть кого-то еще. Всем, кто пострадал от противоправных действий этого человека, предлагается обращаться по телефонам +37533-316-84-97(МТС) , (8-0212) 27-09-96 или 102.