В Несвижском районе мужчина попал под машину на пешеходном переходе, у него были фликеры

У пешехода был фликер и он шел по переходу, когда его сбила машина. Фото: УВД Минского облисполкома.

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Вечером 18 января под колеса автомобиля попал 59-летний мужчина. Авария произошла в деревне Ужанка Несвижского района на улице Шоссейной. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда на него наехал автомобиль Renault Sandero. За рулем авто была 25-летняя жительница Несвижа. Мужчина получил несколько переломов и черепно-мозговую травму. Его отправили в больницу. Врачам не удалось спасти пострадавшего, в 8.40 утра 19 января он умер.

Пешеход был обозначен световозвращающими элементами, уточнили в УВД Минского облисполкома. В этот же день в Минской области еще три пешехода попали в ДТП. В Молодечненском районе пострадала 78-летняя пенсионерка, в Борисове – 74-летняя женщина, в Воложинском районе – 22-летний молодой человек, который вышел из своего автомобиля, чтобы поправить номерной знак.