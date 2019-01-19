2019-01-19T15:35:02+03:00
Общество
КП Беларусь

В Несвижском районе мужчина попал под машину на пешеходном переходе, у него были фликеры

От полученных травм пешеход умер в реанимации на следующее утро
Алиса МИЕЛОФОН
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У пешехода был фликер и он шел по переходу, когда его сбила машина. Фото: УВД Минского облисполкома.У пешехода был фликер и он шел по переходу, когда его сбила машина. Фото: УВД Минского облисполкома.
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Вечером 18 января под колеса автомобиля попал 59-летний мужчина. Авария произошла в деревне Ужанка Несвижского района на улице Шоссейной. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда на него наехал автомобиль Renault Sandero. За рулем авто была 25-летняя жительница Несвижа. Мужчина получил несколько переломов и черепно-мозговую травму. Его отправили в больницу. Врачам не удалось спасти пострадавшего, в 8.40 утра 19 января он умер.

Пешеход был обозначен световозвращающими элементами, уточнили в УВД Минского облисполкома. В этот же день в Минской области еще три пешехода попали в ДТП. В Молодечненском районе пострадала 78-летняя пенсионерка, в Борисове – 74-летняя женщина, в Воложинском районе – 22-летний молодой человек, который вышел из своего автомобиля, чтобы поправить номерной знак.

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