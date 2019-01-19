2019-01-19T16:17:34+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Избивал жену и грозил покончить с собой: ОМОН в Минске задерживал семейного дебошира

Мужчина закрылся в доме, где было оружие
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Муж избил жену и угрожал покончить с собой, его утихомиривал ОМОН.Муж избил жену и угрожал покончить с собой, его утихомиривал ОМОН.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:

При помощи сотрудников ОМОН задерживали семейного дебошира в Фрунзенском районе Минска. В милицию поступил сигнал о том, что пьяный мужчина избивает жену. Через несколько минут участковый инспектор Фрунзенского РУВД Владимир Борисов вместе с нарядом ППС прибыл на место. Успокоить дебошира не получилось, он закрылся в квартире и заявил, что выбросится из окна, если кто-то попытается к нему зайти, либо воспользуется имеющимся в квартире оружием.

Сотрудники милиции попросили друзей дебошира поговорить с ним, но у тех ничего не получилось. Он стал угрожать, что порежет себя.

-Через полчаса участковому удалось уговорить жену поговорить с супругом. Он согласился, но предупредил, что продолжит ее избивать, - рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко. – Когда же он открыл дверь, в квартиру вместо жены вошли бойцы ОМОН.

Минчанина привлекли к административной ответственности за причинение телесных повреждений жене и за сопротивление сотрудникам милиции.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Климовичском районе у мужчины нашли четыре ружья
В Несвижском районе мужчина попал под машину на пешеходном переходе, у него были фликеры
В Витебске таксист уговорил через него дать взятку сотрудникам ГАИ и обманул
В Калинковичах убили таксиста и сожгли авто - задержан подозреваемый
В Минске за сутки зафиксировано 172 аварии
Под Полоцком во время сильного снегопада столкнулись два автомобиля
Александр Лукашенко высказал соболезнования президенту Польши
Из здания Банка развития в Минске эвакуировали 500 человек
В Гомеле 11 человек воровали продукты для школьных столовых
Гололед в Минске: троллейбусы и автобусы уходили в занос
В Витебске мусоровоз сбил пенсионера
В Гродно водитель городского автобуса сбил женщину на «зебре»
Пришла в гости и упала с 5 этажа: в Гомеле погибла несовершеннолетняя девушка
Пьяная 21-летняя девушка в Мостах разбила кулаком дверь офисного здания
На предприятии в Гродно в мусоре обнаружили гранату
В Кричевском районе заживо сгорели на пожаре 3 пенсионера
Вспышка газа выбила окна в многоэтажке в Мозыре
Минск вечером пятницы стоит в 10-балльных пробках
Australian Open. Арина Соболенко в паре с Элис Мертенс вышли в 1/8 финала
Лукашенко про инфоатаку на Беларусь: Неужели кое-кому в России Украины не хватает?