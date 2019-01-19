Избивал жену и грозил покончить с собой: ОМОН в Минске задерживал семейного дебошира

Муж избил жену и угрожал покончить с собой, его утихомиривал ОМОН. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

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При помощи сотрудников ОМОН задерживали семейного дебошира в Фрунзенском районе Минска. В милицию поступил сигнал о том, что пьяный мужчина избивает жену. Через несколько минут участковый инспектор Фрунзенского РУВД Владимир Борисов вместе с нарядом ППС прибыл на место. Успокоить дебошира не получилось, он закрылся в квартире и заявил, что выбросится из окна, если кто-то попытается к нему зайти, либо воспользуется имеющимся в квартире оружием.

Сотрудники милиции попросили друзей дебошира поговорить с ним, но у тех ничего не получилось. Он стал угрожать, что порежет себя.

-Через полчаса участковому удалось уговорить жену поговорить с супругом. Он согласился, но предупредил, что продолжит ее избивать, - рассказала официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко. – Когда же он открыл дверь, в квартиру вместо жены вошли бойцы ОМОН.

Минчанина привлекли к административной ответственности за причинение телесных повреждений жене и за сопротивление сотрудникам милиции.