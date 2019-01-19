В Климовичском районе у мужчины нашли четыре ружья

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Четыре незарегистрированных ружья нашли государственные инспекторы Костюковичской МРИ у жителя деревни Борисовичи Климовичского района. Оружие он прятал в шкафу, в погребе и в диване. Притом мужчина даже не является охотником, сообщает пресс-служба Госинспекции охраны животного и растительного мира. Из двух ружей сделаны обрезы – стволы их укорочены. Кроме того, в доме нашли патроны и порох и запрещенные орудия лова рыбы – пять ставных сетей длиной 260 метров и шесть неретов.

Причастен ли мужчина к незаконной добыче животных и рыбы, предстоит выяснить правоохранительным органам. Пока известно, что на незаконной рыбалке два раза попадался его родной брат. Только за хранение незарегистрированного оружия и сетей его могут оштрафовать в общей сумме более чем на две тысячи рублей.