Australian Open. Александра Саснович завершила выступление в парном разряде

Из белорусок на турнире продолжает выступление только Арина Соболенко

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Белоруска Александра Саснович и американка Тэйлор Таунсенд в игре 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии в двух партиях уступили тайваньскому дуэту Чань Ю / Хао Чин Чань — 5:7, 5:7. Матч длился 1 час 36 минут.

Таким образом, на турнире из белорусок продолжает выступать только Арина Соболенко. 22 января она в паре с бельгийкой Элиз Мертенс встретятся с представительницами Чехии – Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.