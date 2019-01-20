2019-01-20T10:08:14+03:00
Спорт
КП Беларусь

Australian Open. Александра Саснович завершила выступление в парном разряде

Из белорусок на турнире продолжает выступление только Арина Соболенко
Захар ПЛАТОНОВ
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Александра Саснович. Фото: WTAАлександра Саснович. Фото: WTA
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Белоруска Александра Саснович и американка Тэйлор Таунсенд в игре 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии в двух партиях уступили тайваньскому дуэту Чань Ю / Хао Чин Чань — 5:7, 5:7. Матч длился 1 час 36 минут.

Таким образом, на турнире из белорусок продолжает выступать только Арина Соболенко. 22 января она в паре с бельгийкой Элиз Мертенс встретятся с представительницами Чехии – Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

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