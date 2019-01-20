2019-01-20T11:46:33+03:00
Спорт
КП Беларусь

Антон Кушнир занял восьмое место на этапе Кубка мира по фристайлу

У летающих лыжников начался сезон
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Антон Кушнир. Фото: ReutersАнтон Кушнир. Фото: Reuters
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В американском Лейк-Плэсиде стартовал первый этап Кубка мира по фристайлу. В разделе лыжной акробатики в число двенадцати финалистов пробились четверо белорусов: Максим Густик, Антон Кушнир, Дмитрий Мазуркевич и Павел Дик. Однако никто из них не смог попасть в первую шестерку, которая продолжила разборки за места на пьедестале. Лучшим среди белорусов стал Антон Кушнир – восьмое место.

Кубок мира. 1-й этап. Мужчины. Лейк-Плэсид (США)

1.М.Буров (Россия) — 127,88.

2.Синди Вон (Китай) — 121,68.

3.А.Абраменко (Украина) — 121,68.

...8.А.КУШНИР — 84,61.

...10.П.ДИК — 82,21.

11.М.ГУСТИК — 79,94.

12.Д.МАЗУРКЕВИЧ — 78,90.

В соревнованиях у девушек белоруска Александра Романовская заняла 15-е место.

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