Антон Кушнир занял восьмое место на этапе Кубка мира по фристайлу
В американском Лейк-Плэсиде стартовал первый этап Кубка мира по фристайлу. В разделе лыжной акробатики в число двенадцати финалистов пробились четверо белорусов: Максим Густик, Антон Кушнир, Дмитрий Мазуркевич и Павел Дик. Однако никто из них не смог попасть в первую шестерку, которая продолжила разборки за места на пьедестале. Лучшим среди белорусов стал Антон Кушнир – восьмое место.
Кубок мира. 1-й этап. Мужчины. Лейк-Плэсид (США)
1.М.Буров (Россия) — 127,88.
2.Синди Вон (Китай) — 121,68.
3.А.Абраменко (Украина) — 121,68.
...8.А.КУШНИР — 84,61.
...10.П.ДИК — 82,21.
11.М.ГУСТИК — 79,94.
12.Д.МАЗУРКЕВИЧ — 78,90.
В соревнованиях у девушек белоруска Александра Романовская заняла 15-е место.
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