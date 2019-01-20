2019-01-20T12:53:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Утром 21 января можно будет увидеть полное теневое лунное затмение

В следующий раз подобное явление в январе будет в 2047 году
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Полное теневое лунное затмение можно будет увидеть 21 января 2019 годаПолное теневое лунное затмение можно будет увидеть 21 января 2019 годаФото: Тимур ХАНОВ
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В ночь с 20 на 21 января произойдет полное лунное затмение. Это явление само по себе не такое редкое. Но предстоящее затмение будет отличать от остальных: в нем будет участвовать так называемая Супер-Луна (полная Луна, которая очень близко подойдет к Земле). Еще это явление называют «Кровавая луна».

Наиболее подходящие места для наблюдения за затмением находятся в Северной и Южной Америке, в Гренландии, в Великобритании, в Северной Европе, сообщает belgidromet.by

Для Беларуси затмение, а точнее его частичная полутеневая фаза, начнется в 6 часов 34 минуты. В 7 часов 41 минуту Луна переместится на северо-запад, опустится до отметки в 7 градусов над горизонтом. В этот момент на нее и падет тень Земли. По расчетам, максимальная видимость полной фазы (когда светимость Луны уменьшится в 10000 раз) будет в 8.12 по белорусскому времени. Главное, чтобы облачность не помешала любителям астрономии и любопытствующим запечатлеть Супер-Луну.

В следующий раз в январе затмение будет лишь в 2047 году, а до этого было в 18 лет назад (в 2001 году).

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