2019-01-20T13:44:11+03:00
Общество
КП Беларусь

В Шумилинском районе иномарка сбила велосипедиста

63-летний мужчина доставлен в реанимацию
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В ДТП в Шумилинском районе пострадал 63-летний велосипедист.В ДТП в Шумилинском районе пострадал 63-летний велосипедист.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В субботу утром на 30 км автодороги «Бешенковичи-Шумилино-Суровни» вблизи деревни Приозерная случилось ДТП. 60-летний житель Шумилино, управляя автомобилем «Renault Laguna» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения 63-летний велосипедист получил травму головы и был госпитализирован в реанимационное отделение Шумилинской центральной райбольницы. По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ Витебска.

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