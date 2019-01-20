В Шумилинском районе иномарка сбила велосипедиста

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В субботу утром на 30 км автодороги «Бешенковичи-Шумилино-Суровни» вблизи деревни Приозерная случилось ДТП. 60-летний житель Шумилино, управляя автомобилем «Renault Laguna» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения 63-летний велосипедист получил травму головы и был госпитализирован в реанимационное отделение Шумилинской центральной райбольницы. По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ Витебска.