2019-01-20T14:58:04+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно случилось ДТП с участием милицейского УАЗ

Пострадавших нет
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Сергей ГАПОН
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Сегодня ночью ориентировочно в 02:40 в Гродно произошло ДТП с участием милицейского УАЗа. Как сообщает Newgrodno.by, на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Пролетарской столкнулись милицейский УАЗ и автомобиль Hyundai, имеющий российские регистрационные номера. Машина милиции, по словам очевидцев, ехала прямо по проспекту Космонавтов, а Hyundai двигался с улицы Пролетарской на улицу Лидскую. Светофоры в ночное время отключены, водители должны проезжать перекрёстки по приоритету, ориентируясь на дорожные знаки. На данном перекрестке главная дорога — это проспект Космонавтов. Милицейский УАЗ в результате столкновения развернуло. Пострадавших нет.

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