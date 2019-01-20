2019-01-20T16:11:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 21 января: морозы усиливаются

Местами будет до минус 13 градусов
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Январь 2019 года в Беларуси морозный.Январь 2019 года в Беларуси морозный.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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21 января по Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, днем - без существенных осадков, передает belta.by со ссылкой на Белгидромет.

Ночью и утром ожидаются слабые туманы и гололед. Автомобилисты, будьте бдительны, - на отдельных участках дорог будет гололедица. В понедельник ветер западный 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью - от 4 до 10 градусов мороза, при прояснениях возможны еще более сильные морозы - до минус 11-13 градусов.

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