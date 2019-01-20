2019-01-20T17:36:03+03:00
Спорт
КП Беларусь

Ирина Кривко заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка мира

Белорусская биатлонистка на четырех рубежах допустила лишь один промах
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Ирина Кривко. Фото: belarusbiathlonИрина Кривко. Фото: belarusbiathlon
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В Рупольдинге соревновательная программа пятого этапа Кубка мира завершалась женской гонкой с общим стартом. Беларусь представляла нынешний лидер команды – Ирина Кривко, только ее результаты позволяли квалифицироваться в гонку двадцати сильнейших.

Кривко показала почти идеальную стрельбу – лишь один промах. В итоге она заняла шестое место и поучаствовала в цветочной церемонии после финиша.

5 этап Кубка мира. Рупольдинг (Германия). Гонка с массовым стартом.

1. Франциска Пройс (Германия) (0)

2. Ингрид Тандервольд(Норвегия) (0) +0.2

3. Паулина Фиалкова (Словакия) (1) +15.1.

… 6. Ирина Кривко (0+1+0+0) +20.0

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