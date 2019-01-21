Мусор в Минске станут сжигать и получать из него энергию

Перерабатывать он будет до 500 000 тонн мусора в год Фото: Павел МАРТИНЧИК

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По словам директора предприятия «Оператор вторичных материальных ресурсов» Натальи Гринцевич, четверть от всех отходов в Беларуси образуется в Минске. При этом в стране действует фактически только один полигон и уже назрела необходимость строительства мусоросжигающего завода.

Первый в Беларуси мусоросжигательный завод планируют постороить в Минске. По расчетам, он будет сжигать до полумиллиона тонн отходов в год и вырабатывать из них тепловую и электроэнергию, – информирует телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на Наталью Гринцевич.

– Уже определены участки для его размещения, проводится предварительная работа по поиску инвесторов. И я думаю, в ближайшее время начнется строительство этого завода, – рассказала директор.