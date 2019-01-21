32-летний житель Волковыска загорелся от костра

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Жителя Волковыска привезли в районную больницу Волковыска 18 января. Медики диагностировали у него термические ожоги спины и левой кисти II и III степени (9% тела). Об этом сообщили Белновости со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС. По имеющейся информации, мужчина загорелся от костра.

Еще один пожар случился в Ошмянах вечером 20 января. В огне горел жилой дом: крыша, стены и мебель в доме уничтожил огонь. А на полу нашли хозяина одной из квартир без сознания. Его вынесли на свежий воздух, а затем увезли в больницу, констатировав отравление угарным газом. Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Причина возникновения пожара устанавливается.