В Красноярском крае у купавшихся в проруби угнали машину вместе с ребенком

Ребенок сам связался с родителями и рассказал, где находится. Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

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34-летний красноярец приехал искупаться в купели вместе с женой. Сына 7 лет родители остался в машине. Вернувшись, ни автомобиля, ни ребенка они не обнаружили. Родители сразу позвонили в полицию, и ориентировку передали всем постам, сообщает МВД России.

Скоро мальчик позвонил папе по мобильному телефону и сообщил о приблизительном месте нахождения. Оказалось, что угонщик бросил автомобиль в Советском районе Красноярска и сбежал. Через полчаса после угона автомобиль с мальчиком нашли сотрудниками ГИБДД. Ребенок не пострадал.

Личность злоумышленника установили через пару часов и задержали его. Это был 35-летний житель Красноярска, которого уже не раз судили за кражи и незаконный оборот наркотиков. Он рассказал полицейским, что как только увидел ребенка спящим на заднем сидении (а это было уже в Красноярске), сразу бросил автомобиль.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за угон. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.