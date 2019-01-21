На Канаду обрушилась сильнейшая снежная буря

В некоторых регионах Канады выпало сразу три месячные нормы осадков. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Но на следующей неделе это пройдет: установится плюсовая температура и начнутся дожди.

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Национальное метеобюро сообщает, что в некоторых регионах выпало сразу три месячные нормы осадков.

Многие аэропорты не работают: рейсы пришлось отменить или перенести в крупные города, например, Торонто, Оттавау, Монреаль, Сент-Джонс и Галифакс. Пассажиры сотен рейсов оказались запертыми в аэропортах.

На дорогах страны возросло количество ДТП. Власти рекомендовали жителям провинций по возможности переждать непогоду дома и не пользоваться без особой необходимости личным автотранспортом.

В некоторых регионах в пятницу отменили занятиях в школах. В Нью-Брансуике из-за обрыва линий электропередачи без света осталисьь более 3,7 тысячи жилых домов, зданий социальных и госучреждений. передает ТАСС.

Метеорологи уверяют, что снегопады скоро прекратятся. Уже к началу следующей недели на больше территории Канады установится плюсовая температура и начнутся дожди.