На Канаду обрушилась сильнейшая снежная буря
Национальное метеобюро сообщает, что в некоторых регионах выпало сразу три месячные нормы осадков.
Многие аэропорты не работают: рейсы пришлось отменить или перенести в крупные города, например, Торонто, Оттавау, Монреаль, Сент-Джонс и Галифакс. Пассажиры сотен рейсов оказались запертыми в аэропортах.
На дорогах страны возросло количество ДТП. Власти рекомендовали жителям провинций по возможности переждать непогоду дома и не пользоваться без особой необходимости личным автотранспортом.
В некоторых регионах в пятницу отменили занятиях в школах. В Нью-Брансуике из-за обрыва линий электропередачи без света осталисьь более 3,7 тысячи жилых домов, зданий социальных и госучреждений. передает ТАСС.
Метеорологи уверяют, что снегопады скоро прекратятся. Уже к началу следующей недели на больше территории Канады установится плюсовая температура и начнутся дожди.