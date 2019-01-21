26 самых богатых людей в мире зарабатывают как 3,8 миллиарда человек

3,8 миллиарда человек живут на 5,5 доллара в день или даже меньше. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Благотворительная организация Oxfam в 2018 году насчитала 2208 человек с состоянием более миллиарда долларов. В своем отчете специалисты отмечают, что состояние 26 самых богатых людей мира сравнялось с доходами беднейшей половины человечества (а это 3,8 миллиарда человек). Для сравнения, в 2017-м году доходы, равные 3,7 миллиарда беднейших людей, получали 43 миллиардера. То есть, на 17 человек больше.

По данным Oxfam, состояние всех миллиардеров ежедневно увеличивается на 2,5 миллиарда долларов. Их благосостояние за 2018 год выросло на 900 миллиардов. А вот доходы бедняков во всем мире сократились на 11%: 3,8 миллиарда человек живут на 5,5 доллара в день или даже меньше.