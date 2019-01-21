2019-01-21T10:58:24+03:00
Экономика
КП Беларусь

Деньги от дорожного сбора перераспределят

На республиканские дороги хотят направлять 25% средств, а на местные - 75%. Пока что они 50:50.
Таисия САВИНА
Поделиться:
Контроль за уплатой сбора сохранится.Контроль за уплатой сбора сохранится.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Сегодня одна половина собранных за счет дорожного сбора денег должна направляться на строительство, эксплуатацию и ремонт республиканских дорог, а вторая половина - на местные дороги. Но пропорцию хотят изменить: на республиканские дороги направлять 25% средств, а на местные - 75%. Об этом рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Оксана Нехайчик в эфире телеканала СТВ.

В Беларуси создали рабочую группу, которая должна предложить порядок взимания государственной пошлины и контроля за ее уплатой. Напомним, дорожный сбор выплачивается за разрешение на допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

По проекту сбор отвяжут от уплаты техосмотра. Взимать его будут по принципу "ездишь - плати". При этом контроль за уплатой сбора сохранится:

- Контроль осуществляется камерами фото- и видеофиксации, а затем данные сравниваются с базой ЕРИП по уплате сбора. И если будет выявлено, что физическое или юридическое лицо не вносило оплату, нарушителю выставят штрафные санкции, - пояснил полрядок контроля депутат Палаты представителей Валерий Курсевич.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Неработающим стали приходить смс-ки о том, что они теперь в базе тунеядцев
Михаил Русый: зарплата аграриев в 2019 году должна превысить 700 рублей
Наркоконтроль ворвался на вечеринку, где молодежь собиралась употребить наркотики
Сводки ДТП:18-летний бесправник на авто сбил женщину и скрылся, а 5-летний мальчик постадал в ДТП
Минчанин застрелил зубра из Красной книги в Дятловском районе
Свадьба в Витебске закончилась поножовщиной сватов
В Гомеле «Мазда» сбила двух 13-летних двойняшек, переходивших дорогу на зеленый
В борисовском подъезде мужчина пытался убить молодого любовника бывшей жены
В воскресенье в полночь в Свислочи тонул мужчина
26 самых богатых людей в мире зарабатывают, как 3,8 миллиарда человек
На Канаду обрушилась сильнейшая снежная буря
В Красноярском крае у купавшихся в проруби угнали машину вместе с ребенком
32-летний житель Волковыска загорелся от костра
Мусор в Минске станут сжигать и получать из него энергию
Ирина Кривко заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка мира
Погода в Беларуси на 21 января: морозы усиливаются
В Гродно случилось ДТП с участием милицейского УАЗа
В Шумилинском районе иномарка сбила велосипедиста
Утром 21 января можно будет увидеть полное теневое лунное затмение
Антон Кушнир занял восьмое место на этапе Кубка мира по фристайлу
Australian Open. Александра Саснович завершила выступление в парном разряде
В Минске ищут мужчину, который украл сумку в ресторане
В Климовичском районе у мужчины нашли четыре ружья