Деньги от дорожного сбора перераспределят

На республиканские дороги хотят направлять 25% средств, а на местные - 75%. Пока что они 50:50.

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Сегодня одна половина собранных за счет дорожного сбора денег должна направляться на строительство, эксплуатацию и ремонт республиканских дорог, а вторая половина - на местные дороги. Но пропорцию хотят изменить: на республиканские дороги направлять 25% средств, а на местные - 75%. Об этом рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Оксана Нехайчик в эфире телеканала СТВ.

В Беларуси создали рабочую группу, которая должна предложить порядок взимания государственной пошлины и контроля за ее уплатой. Напомним, дорожный сбор выплачивается за разрешение на допуск автомобиля к участию в дорожном движении.

По проекту сбор отвяжут от уплаты техосмотра. Взимать его будут по принципу "ездишь - плати". При этом контроль за уплатой сбора сохранится:

- Контроль осуществляется камерами фото- и видеофиксации, а затем данные сравниваются с базой ЕРИП по уплате сбора. И если будет выявлено, что физическое или юридическое лицо не вносило оплату, нарушителю выставят штрафные санкции, - пояснил полрядок контроля депутат Палаты представителей Валерий Курсевич.