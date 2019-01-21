В воскресенье в полночь в Свислочи тонул мужчина

Он хотел перейти на другой берег реки в центре Минска

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20 января около полуночи очевидец позвонил спасателям и сообщил, что в реке Свислочь в районе проспекта Независимости тонет человек, сообщает МЧС.

- Когда прибыли подразделения МЧС, в 12 метрах от берега на глубине около 2,5 метра в промоине находился мужчина. Он не мог выбраться самостоятельно. Выяснилось, что он хотел перейти через реку на другой берег, - рассказали в МЧС.

Работники МЧС при помощи спасательных веревки, круга и доски вытащили мужчину из полыньи и передали его бригаде медиков. После осмотра его госпитализировали в больницу с общим переохлаждением.

Похожий случай произошел 19 января в Минске на Комсомольском озере. В 300 метрах от берега тонул мужчина. Его спасли и передали медикам с переохлаждением.

Спасатели напоминают о том, что необходимо быть осторожными при выходе на лед. Как это сделать и не утонуть, можно прочесть в разделе «Будь готов» на сайте МЧС.