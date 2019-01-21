В борисовском подъезде мужчина пытался убить молодого любовника бывшей жены

Нападающий был с ломом и ножом и не ожидал получить отпор

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Вечером 14 января поступило сообщение о преступлении в отношении 38-летнего местного жителя, сообщает районный отдел Следственного комитета. Выехавшая следственно-оперативная группа в одной из борисовских многоэтажек обнаружила мужчину с тяжкими травмами. Его сразу госпитализировали

Нападающим оказался 50-летний неработающий и ранее судимый житель города.

- По данным следствия, он пришел к дому, где его бывшая супруга с другим мужчиной снимает квартиру. Подкараулив их на первом этаже подъезда, он ударил борисовчанина сначала ломом, а затем ножом. Из-за активного сопротивления со стороны мужчины фигурант скрылся с места преступления. Его задержали на одной из улиц города сотрудники уголовного розыска, - комментируют происшествие в СК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство, он заключен под стражу.