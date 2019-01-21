2019-01-21T13:02:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле «Мазда» сбила двух 13-летних двойняшек, переходивших дорогу на зеленый

ДТП произошло на улице Советской областного центра
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле «Мазда» сбила двух 13-летних двойняшек. Фото: УВДВ Гомеле «Мазда» сбила двух 13-летних двойняшек. Фото: УВД
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В реанимацию попали две 13-летние девочки в Гомеле. В субботу на улице Советской двойняшки переходили дорогу на зеленый свет и попали под колеса авто.

- 35-летний водитель, управляя «Маздой», на перекрестке улиц Советская и Чонгарской дивизии выехал на красный сигнал светофора и совершил наезд на детей, - сообщает управление ГАИ УВД Гомельского облисполкома по предварительной информации.

Обе девочки получили травмы, прибывшая бригада «скорой» доставила их в реанимацию областной клинической больницы.

Еще один ребенок пострадал в ДТП в минувший уикенд. 32-летний водитель на джипе "Гранд Чероки» в Рогачеве не уступил дорогу «Ниссану Террано», где на пассажирском сиденье в детском кресле был 5-летний ребенок. Он получил травмы и попал в больницу. Оба водителя в ДТП не пострадали.

В целом пятеро пешеходов на дорогах Гомельщины попали под колеса. В одном случае авария завершилась трагедией. 38-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» на трассе Р-31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины сбил 50-летнего пешехода, который находился на полосе движения авто. С травмами мужчину доставили в районную больницу Светлогорска, где он вскоре скончался. Кстати, пешеход был без фликеров, добавили в ГАИ.

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