Свадьба в Витебске закончилась поножовщиной сватов

Родители молодоженов решили продолжить застолье на съемной квартире, где и поругались. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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20 января в 1.45 из областной клинической больницы позвонили и рассказали, что к ним бригада скорой помощи привезла мужчину с ножевым ранением шеи. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Пока медики пытались спасти жизнь пострадавшего, правоохранители восстановили картину произошедшего. Выяснилось, что накануне 45-летний житель Березовского района приехал на свадьбу к падчерице.

Около полуночи торжество в ресторане закончилось и гости стали расходиться по домам. Родители молодых отправились на съемную квартиру, которую им забронировали молодожены. Там отцы жениха и невесты решили продолжить застолье. Но что-то пошло не так: во время ссоры отец жениха взял кухонный нож и ударил им отчима невесты в шею. Тот оказался в реанимации. Степень тяжести телесных повреждений сейчас устанавливают судмедэксперты.

В отношении отца жениха возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ему грозит срок до 15 лет.