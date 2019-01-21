Сводки ДТП:18-летний бесправник на авто сбил женщину и скрылся, а 5-летний мальчик постадал в ДТП

Водитель без прав сбил женщину и скрылся с места происшествия. Фото: ГАИ Бреста.

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19 января в 7.50 утра в Кобринском районе произошло ДТП, сообщает ГАИ Бреста. Водитель автомобиля «Шкода Фабиа» двигался со стороны деревни Андроново Кобринского района в направлении Кобрина.

Вблизи Кобринской-1 водитель 18 лет наехал на 55-летнюю местную жительницу, которая шла по левой обочине дороги. Водитель с места ДТП скрылся, а женщину госпитализировали в больницу с травмами. В результате проверки выяснилось, что молодой человек не имел прав на управление автотранспортом.

А днем ранее пятилетний мальчик пострадал при столкновении двух автомобилей в Рогачеве, сообщили в ГАИ Гомельской области. Авария произошла 18 января примерно в 16.15.

32-летний водитель джипа при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с «Ниссаном». В результате ДТП пятилетний ребенок, который был в детском автокресле на заднем сидении "Ниссана", получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Рогачевскую центральную райбольницу.