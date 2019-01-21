Наркоконтроль ворвался на вечеринку, где молодежь собиралась употребить наркотики

Изменить размер текста: A A

19 января на вечеринку в минском коттедже на улице Геологической нагрянул наркоконтроль. 37 человек отмечали там прошедшие праздники, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Парни и девушки арендовали коттедж в г. Минске и намеревались употребить наркотики. Как сообщается, у милиции имелась об этом оперативная информация. Сотрудники наркоконтроля приехали и осмотрел место происшествия, а всех, кто находился в коттедже, задержали.

У двух несовершеннолетних изъяли наркотики. У одного из них было 5 граммов марихуаны и 0,6 грамма экстази. У второго - только 0,42 грамма марихуаны. Известно, что несовершеннолетние учатся в Минске и раньше не привлекались к административной или уголовной ответственности.

В отношении двух участников вечеринки возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Им грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

А в это время сотрудниками наркоконтроля перекрыт канал поставки наркотиков из России в Беларусь. Задержан 40-летний уроженец Витебской области, который подозревается в организации наркотрафика.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя и хулиганства.

Сообщается, что мужчина работал поставщиком, а также делал закладки наркотиков в тайниках в Минске и Минской области. Оперативники изъяли несколько закладок гашиша весом более 65 граммов.

В отношении задержанного проводится предварительное расследование по ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).