2019-01-21T14:50:50+03:00
Экономика
КП Беларусь

Михаил Русый: зарплата аграриев в 2019 году должна превысить 700 рублей

Если повысится производительность
Таисия САВИНА
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Михаил Русый рассказал, что планируется увеличить экспорт нашей сельхозпродукции.Михаил Русый рассказал, что планируется увеличить экспорт нашей сельхозпродукции.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый в эфире телеканала СТВ заявил, что средняя зарплата в агропромышленном комплексе Беларуси должна превысить 700 рублей уже в этом году. Но для этого нужно повышать производительность.

- В целом по зарплате в этом году мы выйдем за 700 белорусских рублей, это в среднем. Однако есть еще, к сожалению, ряд хозяйств, например, в Витебской, Могилевской, Гомельской областях, где уровень заработной платы ниже. Решение одно - надо производить продукцию, - считает Михаил Русый.

Премьер-министр рассказал, что для реанимации убыточных предприятий принимаются новые законодательные акты. Например, указ №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций». А еще планируется усиленно экспортировать белорусскую с/х продукцию.

- Нацеливаемся на Китай и продажи продукции на $100 млн. Есть уже серьезные наработки. Сейчас заключаются контракты на поставку 26 тыс. тонн сухого молока, и это только с одной организацией. У нас для этого аттестованы 38 предприятий молочной и мясной отраслей, - добавил Михаил Русый.

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