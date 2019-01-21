2019-01-21T14:24:53+03:00
Экономика
КП Беларусь

Неработающим стали приходить смс-ки о том, что они теперь в базе тунеядцев

А в конце февраля придут еще и первые жировки со 100%-нами тарифами на услуги.
Таисия САВИНА
Поделиться:
"Предупрежден - значит вооружен""Предупрежден - значит вооружен"Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

«Уважаемый абонент, Вы отнесены к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике. (…) Рекомендуем обратиться в комиссию: ул.Московская, 273, к.½; тел. 409544; пн-пт: 8-17ч, об.: 13-14ч.». Такое сообщение на мобильный телефон получила читательница, сообщает бресткий блог brestcity.com.

Фото: brestcity.com.

Фото: brestcity.com.

Напомним, база не занятых в экономике граждан появилась в Беларуси 1 декабря. По данным Минтруда в нее попали около полумиллиона человек. Списки уточнят 1 февраля, а потом они будут обновляться каждый квартал. А уже в конце февраля всем тунеядцам придут первые жировки со 100%-нами тарифами на услуги.

Еще больше материалов по теме: «экономика»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Михаил Русый: зарплата аграриев в 2019 году должна превысить 700 рублей
Наркоконтроль ворвался на вечеринку, где молодежь собиралась употребить наркотики
Сводки ДТП:18-летний бесправник на авто сбил женщину и скрылся, а 5-летний мальчик постадал в ДТП
Минчанин застрелил зубра из Красной книги в Дятловском районе
Свадьба в Витебске закончилась поножовщиной сватов
В Гомеле «Мазда» сбила двух 13-летних двойняшек, переходивших дорогу на зеленый
В борисовском подъезде мужчина пытался убить молодого любовника бывшей жены
В воскресенье в полночь в Свислочи тонул мужчина
Деньги от дорожного сбора перераспределят
26 самых богатых людей в мире зарабатывают, как 3,8 миллиарда человек
На Канаду обрушилась сильнейшая снежная буря
В Красноярском крае у купавшихся в проруби угнали машину вместе с ребенком
32-летний житель Волковыска загорелся от костра
Мусор в Минске станут сжигать и получать из него энергию
Ирина Кривко заняла шестое место в масс-старте на этапе Кубка мира
Погода в Беларуси на 21 января: морозы усиливаются
В Гродно случилось ДТП с участием милицейского УАЗа
В Шумилинском районе иномарка сбила велосипедиста
Утром 21 января можно будет увидеть полное теневое лунное затмение
Антон Кушнир занял восьмое место на этапе Кубка мира по фристайлу
Australian Open. Александра Саснович завершила выступление в парном разряде
В Минске ищут мужчину, который украл сумку в ресторане
В Климовичском районе у мужчины нашли четыре ружья