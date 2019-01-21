КП Беларусь
Неработающим стали приходить смс-ки о том, что они теперь в базе тунеядцев
А в конце февраля придут еще и первые жировки со 100%-нами тарифами на услуги.
"Предупрежден - значит вооружен"Фото: Павел МАРТИНЧИК
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«Уважаемый абонент, Вы отнесены к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике. (…) Рекомендуем обратиться в комиссию: ул.Московская, 273, к.½; тел. 409544; пн-пт: 8-17ч, об.: 13-14ч.». Такое сообщение на мобильный телефон получила читательница, сообщает бресткий блог brestcity.com.
Фото: brestcity.com.
Напомним, база не занятых в экономике граждан появилась в Беларуси 1 декабря. По данным Минтруда в нее попали около полумиллиона человек. Списки уточнят 1 февраля, а потом они будут обновляться каждый квартал. А уже в конце февраля всем тунеядцам придут первые жировки со 100%-нами тарифами на услуги.
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