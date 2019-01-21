Одну из самых толстых кошек Великобритании вернули в приют в четвертый раз

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Бездомная кошка Митци стала известна на всю Англию благодаря своему весу. Раньше она жила на улице города Плимута, где ее постоянно подкармливали студенты. В итоге на студенческих харчах кошка стала весить почти 8 килограммов. В таком состоянии ее передали в местный приют, где Митци сразу посадили ее на строгую диету. В итоге кошка немного похудела - до 5,48 килограмма, и ее уже можно было отдать в семью.

Но оказалось, что уживаться с людьми кошке трудно - об этом рассказали четверо ее бывших владельцев, которым пришлось вернуть ее в приют. В последней семье она и вовсе стала проявлять агрессию к беременной хозяйке.

Теперь кошка весит 5,4 килограмма и снова ищет себе хороших хозяев, сообщает Metro.