2019-01-21T15:46:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Лже-папу Карло из Минска взяли под стражу

Мошенник брал предоплату за изготовление мебели, а потом пропадал.
Таисия САВИНА
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Обманом он получил о людей около 25 тысяч белорусских рублей.Обманом он получил о людей около 25 тысяч белорусских рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Минске промышлял мошенник, который с июля 2012 года по декабрь 2017 года обманом получил от граждан 25 тысяч белорусских рублей. Ранее неоднократно судимый мужчина брал у людей предоплату за изготовление мебели, а потом пропадал.

- Индивидуальный предприниматель и учредитель различных субъектов хозяйствования размещал объявления об изготовлении корпусной мебели и изделий из дерева. При этом он не имел реальной возможности исполнять принятые на себя обязательства и не намеревался этого делать. Мужчина заключал договоры на изготовление и поставку мебели. Затем получал предоплату и больше на связь не выходил. Полученные незаконным путем деньги тратил на собственные нужды, - сообщили в Следственном комитете.

Следователи допросили 26 потерпевших и провели обыски по месту жительства и месту регистрации обвиняемого. Проанализированы договоры, его бывшие судебные приговоры и телефонные звонки. В итоге ему предъявили обвинение в мошенничестве и взяли под стражу.

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