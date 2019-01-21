2019-01-21T17:10:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Сторож в Гомеле тушил строительный вагончик и получил ожоги

Причина пожара устанавливается [видео]
Таисия САВИНА
Поделиться:
Фото: Гомельское городского подразделения МЧС.Фото: Гомельское городского подразделения МЧС.
Изменить размер текста:

19 января в 6.46 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали на сообщение о пожаре по улице Ильича, 331. Оказалось, горел деревянный строительный вагончик, в котором хранились строительные материалы и инструменты. Сторож ООО «Асток» 65 лет пытался самостоятельно потушить пожар, но получил ожоги кистей рук I - II степени (10% тела). После осмотра работниками "скорой" его отправили в больницу. Об этом сообщает сайт МЧС Гомеля.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Пожар в строительном вагончике.Видео Гомельского городского подразделения МЧС

Напомним, в Беларуси в последнее время участились случаи травматизма на производстве.

- За январь - ноябрь 2018-го погибло 137 человек, а за этот же период 2017 года - 118. То есть за 11 месяцев этого года число погибших на производстве на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого, - рассказал "Комсомолке" ранее первый замдиректора Департамента государственной инспекции труда Александр Семич.

Причиной ухудшения статистики в Минтруда считают введенный мораторий на проверки и декрет о либерализации бизнеса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Семиклассник минской гимназии собирает марсоход
В Минске на Свислочи заметили редкую морскую утку
Минздрав рассказал, кого в первую очередь будут лечить бесплатно от гепатита С
Зарплаты педагогов и медиков немного увеличили
Под Полоцком спасли провалившуюся под лед беременную лосиху
Подробности убийства мэра Гданьска Павла Адамовича: начальник охраны давал ложные показания
Два пожара из-за курения в постели. Один из пострадавших - пьяный 75-летний пенсионер
Лже-папу Карло из Минска взяли под стражу
Одну из самых толстых кошек Великобритании вернули в приют в четвертый раз
Неработающим стали приходить смс-ки о том, что они теперь в базе тунеядцев
Михаил Русый: зарплата аграриев в 2019 году должна превысить 700 рублей
Наркоконтроль ворвался на вечеринку, где молодежь собиралась употребить наркотики
Сводки ДТП:18-летний бесправник на авто сбил женщину и скрылся, а 5-летний мальчик постадал в ДТП