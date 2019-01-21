Сторож в Гомеле тушил строительный вагончик и получил ожоги

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19 января в 6.46 спасатели Гомельского городского подразделения МЧС выехали на сообщение о пожаре по улице Ильича, 331. Оказалось, горел деревянный строительный вагончик, в котором хранились строительные материалы и инструменты. Сторож ООО «Асток» 65 лет пытался самостоятельно потушить пожар, но получил ожоги кистей рук I - II степени (10% тела). После осмотра работниками "скорой" его отправили в больницу. Об этом сообщает сайт МЧС Гомеля.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Пожар в строительном вагончике.Видео Гомельского городского подразделения МЧС

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