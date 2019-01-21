Два пожара из-за курения в постели. Один из пострадавших - пьяный 75-летний пенсионер
19 января в полдень спасатели гомельского подразделения МЧС выехали на пожар в жилом доме. Кирпичный дом находился в деревне Новая Дуброва по улице Зеленой и был полностью охвачен огнем.
Пожар уничтожил 3 квадратных метра пола и все имущество в комнате. В одной из жилых комнат на кровати пожарники нашли труп хозяина дома. Ему было 46 лет. Причина пожара устанавливается. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении.
Пожар в Ошмянах 20 января 2019 года.Видео: vk.com/cpbelarus
Еще одному любителю закурить в постели повезло больше - его пожарники успели спасти.
Пожар случился вечером в воскресенье 20 января в жилом двухквартирном доме на улице Авдеева в Ошмянах, сообщает Гродненское областное управление МЧС.
Хозяина одной из квартир нашли на полу в комнате и вынесли на свежий воздух. 75-летний мужчина был без сознания доставлен в больницу. Сейчас он в реанимации с отравлением угарным газом.
По словам соседей, госпитализированный пенсионер злоупотребляет алкоголем - накануне пожара его снова видели пьяным
Пока что основная версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.