2019-01-21T17:10:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Два пожара из-за курения в постели. Один из пострадавших - пьяный 75-летний пенсионер

Второй - 46-летний мужчина из деревни под Гомелем [видео]
Таисия САВИНА
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Фото: grodno.mchs.gov.byФото: grodno.mchs.gov.by
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19 января в полдень спасатели гомельского подразделения МЧС выехали на пожар в жилом доме. Кирпичный дом находился в деревне Новая Дуброва по улице Зеленой и был полностью охвачен огнем.

Пожар уничтожил 3 квадратных метра пола и все имущество в комнате. В одной из жилых комнат на кровати пожарники нашли труп хозяина дома. Ему было 46 лет. Причина пожара устанавливается. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар в Ошмянах 20 января 2019 года.Видео: vk.com/cpbelarus

Еще одному любителю закурить в постели повезло больше - его пожарники успели спасти.

Пожар случился вечером в воскресенье 20 января в жилом двухквартирном доме на улице Авдеева в Ошмянах, сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Хозяина одной из квартир нашли на полу в комнате и вынесли на свежий воздух. 75-летний мужчина был без сознания доставлен в больницу. Сейчас он в реанимации с отравлением угарным газом.

По словам соседей, госпитализированный пенсионер злоупотребляет алкоголем - накануне пожара его снова видели пьяным

Пока что основная версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

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