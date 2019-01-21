2019-01-21T17:02:02+03:00
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КП Беларусь

Подробности убийства мэра Гданьска Павла Адамовича: начальник охраны давал ложные показания

Прокуратура Польши задержала начальника охраны концерта, во время которого был убит мэр
Таисия САВИНА
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В день похорон в Польше объявили общенациональный траур. Фото: facebook.com/radiozetВ день похорон в Польше объявили общенациональный траур. Фото: facebook.com/radiozet
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Представители польской прокуратуры говорят, что охранник сообщил полиции ложные сведения о напавшем на мэра мужчине. Во время следствия он говорил, что убийца проник на сцену, выдав себя за журналиста. На самом деле это не так: недостоверные данные следователям передал глава oхранной фирмы Дариуш С. Сейчас он задержан за дачу лoжных пoказаний и пoпытку склонить к этому другое лицо.

- Мы выяснили, что непoсредственно пoсле инцидента и задержания была сoвершена пoпытка ослoжнить следствие, что было сделано путем передачи информации о пропуске для СМИ. Это не сoответствует истине, - уточнила ТАСС пресс-секретарь окружной прокуратуры Гданьска Гражина Ваврынюк.

Напомним, Адамовичу было 53 года, 20 из которых он занимал должность мэра Гданьска. В 2018 году его избрали на новый срок. А 13 января 2019 года 27-летний Стефан В. напал с ножом на мэра на благотворительном концерте WO P. Адамович получил несколько ранений, в том числе и в область сердца, и в результате умер спустя 5 часов операции в больнице. Убийце грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщается, ранее он уже сидел за ограбление банка. По неподтвержденной инфорации, страдает психическим расстройством.

Убитый мэр Гданьска был похоронен в субботу, 19 января, в главном храме города - Архикафедральной Мариацкой базилике.

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