Под Полоцком спасли провалившуюся под лед беременную лосиху

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В Полоцком районе спасли беременную лосиху, которая провалилась под лед на озере Гомля, сообщает Витебское областное управление МЧС.

Около 9 часов утра 19 января в центр оперативного управления Полоцкого подразделения МЧС поступило сообщении о том, что на озере Гомля под лед провалилась лосиха.

Фото: vitebsk.mchs.gov.by

- Несчастное животное провалилось точно посереди протоки, в этом месте глубина метра 1,5 - 2. Барахтается лосиха уже давно. Видно, что сильно устала, - сообщил очевидец происходивших событий диспетчеру.

Спасатели незамедлительно отправились на помощь. По приезде работники МЧС оценили обстановку и приступили к проведению спасательных работ: при помощи бензопилы пропиливали лед в сторону берега, делая водную дорогу для спасения животного. Далее при помощи пожарного рукава лосиха была вытащена на лед и далее на берег. Немного отдохнув, спасенное животное отправилось в ближайший лес.