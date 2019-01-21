Зарплаты педагогов и медиков немного увеличили

Надбавки - в среднем от 1 до 5% оклада. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Помощнику воспитателя с 1 января увеличили тарифный оклад на 5%, а фармацевтам - на 1%.

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Об этом говорится в постановлении Совета Министров от 19 января 2019 года № 36 "О повышении заработной платы отдельным категориям работников", сообщает belta.by со ссылкой на пресс-службу правительства.

С 1 января 2019 года отраслевые надбавки получат педагогические работники (включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава). На эти цели будет направляться 5% планового фонда оплаты труда этих работников.

Размеры, порядок и условия установления надбавок определяются Министерством образования по согласованию с Минтруда и Министерством финансов.

Увеличатся размеры действовавших повышений тарифных окладов. Например, помощников воспитателей (с 20% до 25%).

Увеличат доплаты к окладу:

врачам-специалистам (с 20% до 24% оклада),

медицинским работникам со средним специальным образованием (с 13% до 16% оклада),

фармацевтическим работникам, у которых есть среднее специальное образование (в размере 1% оклада).

Министерству образования поручили воплощать в жизнь новое постановление.

Напомним, согласно планам правительства, к концу 2019 года средняя зарплата вбюджетников должна быть не ниже 80% от общего по стране показателя.