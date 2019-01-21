Минздрав рассказал, кого в первую очередь будут лечить бесплатно от гепатита С

В мире около 399 000 человек ежегодно умирают от гепатита С, сообщают в Минздраве. Фото: Раиса ЮДИНА

Лечение получат около 2 тысяч человек. Оно будет основано на белорусских препаратах

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Об этом сообщает сайт Минздрава со ссылкой на приказ от 24.01.2018 № 51. Бесплатное лечение стало возможным потому, что пациентов теперь лечат недорогими противовирусными дженериками, которые выпустили белорусские предприятия.

Консилиум врачей уже сформировал списки первоочередников на бесплатное лечение. Итак, в первую очередь за счет госбюджета будут лечить от гепатита С пациентов со следующими показаниями:

- с фиброзом печени 3-й и 4-й стадии;

- с наличием внепеченочных проявлений, ассоциированных с вирусом гепатита С;

- медицинских работников и инфицированных вирусным гепатитом С при выполнении работ, связанных с профессиональным контактом с кровью;

- женщин репродуктивного возраста, планирующих беременность с показаниями к ЭКО;

- пациентов с гемофилией и другими гемостазиопатиями, с ВИЧ-коинфекцией и хорошей приверженностью к антиретровирусной терапии;

- пациентов с ВГВ-коинфекцией;

- пациентов, получающих лечение гемодиализом или перитонеальным диализом;

- пациентов в пре- или посттрансплантационном (трансплантация печени) статусе.

В прошлом году такое бесплатное лечение от гепатита С получила тысяча пациентов. В этом году цифра станет в 2 раза выше. Всего же в Беларуси более 30 тысяч больных гепатитом С.