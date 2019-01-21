2019-01-21T18:45:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Семиклассник минской гимназии собирает марсоход

Детали для него он печатает на 3D-принтере
Надежда СЕРГЕЕВА
Поделиться:
Семиклассник из Минска собирает марсоход. Фото с сайта minsknews.byСемиклассник из Минска собирает марсоход. Фото с сайта minsknews.by
Изменить размер текста:

Учащийся гимназии № 6 Дима Максимук в этом году завоевал 1-е место на республиканском конкурсе JuniorSkills в номинации «Прототипирование» и удостоился поощрения специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов в 2018–2019 учебном году, сообщает «Минск-Новости».

Дима занимается в кружке «Прототипирование» в Минском государственном Дворце детей и молодежи. Он освоил компьютерные программы, которые позволяют печатать любые детали и изделия на 3D-принтере.

Особенность марсохода – колесная база. Четыре колеса, на которых едет машина, могут принимать любое положение – вертикально и горизонтально поверхности. Такая машина может тронуться с места в любом направлении.

Дима с преподавателем изучили, какие технические проблемы есть у действующих марсоходов. Одна из них – покрытие для колес. Дима для своей модели выбрал так называемые колеса с памятью. Они покрыты специальным материалом, который изгибается при наезде на препятствие, но потом принимает прежнюю форму.

Еще больше материалов по теме: «МИНСК: НОВОСТИ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Бресте автомобиль сбил собаку, но ее не оставили в беде
Собаку, потерявшуюся в Бресте, нашли в Тересполе
ГАИ рекомендует в мороз избегать дальних поездок и проверять техническое состояние машины
СК возбудил уголовное дело об убийстве таксиста
В Минске на Свислочи заметили редкую морскую утку
Минздрав рассказал, кого в первую очередь будут лечить бесплатно от гепатита С
Зарплаты педагогов и медиков немного увеличили
Под Полоцком спасли провалившуюся под лед беременную лосиху
Подробности убийства мэра Гданьска Павла Адамовича: начальник охраны давал ложные показания
Два пожара из-за курения в постели. Один из пострадавших - пьяный 75-летний пенсионер
Сторож в Гомеле тушил строительный вагончик и получил ожоги
Лже-папу Карло из Минска взяли под стражу
Одну из самых толстых кошек Великобритании вернули в приют в четвертый раз
Неработающим стали приходить смс-ки о том, что они теперь в базе тунеядцев
Михаил Русый: зарплата аграриев в 2019 году должна превысить 700 рублей
Наркоконтроль ворвался на вечеринку, где молодежь собиралась употребить наркотики
Сводки ДТП:18-летний бесправник на авто сбил женщину и скрылся, а 5-летний мальчик постадал в ДТП