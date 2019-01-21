СК возбудил уголовное дело об убийстве таксиста

Изменить размер текста: A A

Рано утром 19 января подозреваемый обратился в службу такси. Прибывшего по вызову таксиста нетрезвый мужчина попросил отвезти сначала домой, а потом в близлежащую деревню Гулевичи. Во время поездки подозреваемый напал на 59-летнего водителя, ударив его ножом много раз в область шеи и грудной клетки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Далее подозреваемый выбросил тело из автомобиля на пустыре возле деревни Гулевичи, после чего самостоятельно совершил поездку, а затем поджег такси, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. С его участием проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства совершения преступления, осуществляется сбор доказательств.

Еще больше материалов по теме: «ГОМЕЛЬ: НОВОСТИ»