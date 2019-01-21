2019-01-21T20:10:11+03:00
Общество
КП Беларусь

ГАИ рекомендует в мороз избегать дальних поездок и проверять техническое состояние машины

В Беларуси на этой неделе ожидается морозная погода – до минус 20 градусов
Надежда СЕРГЕЕВА
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ГАИ рекомендует в мороз избегать дальних поездокГАИ рекомендует в мороз избегать дальних поездокФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Если дальняя поездка все же состоится, стоит взять с собой теплые вещи, плед, горячий чай в термосе, а также предметы, которые помогут при неисправности автомобиля - трос, лопату и другие. Важно перед поездкой полностью зарядить мобильный телефон. Если машина заглохла вдали от населенного пункта или в незнакомой местности, лучше оставаться в машине. Необходимо вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль. Также можно обратиться в милицию по телефону 102.

- Во время движения по зимним дорогам, покрытым снегом и льдом, значительно уменьшается сцепление с дорогой. Тормозной путь увеличивается, а отрезок времени, отведенный водителю для реагирования и принятия мер по избежанию ДТП, уменьшается. С учетом погодных условий водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость движения, не выполнять без надобности перестроение или обгон. Перед пешеходными переходами и остановочными пунктами нужно снижать скорость, - сообщили belta.by в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Пешеходам также необходимо помнить то, что автомобиль на скользкой дороге иногда не имеет технической возможности вовремя остановиться. Проезжую часть следует переходить только в установленных местах, убедившись, что машины успели затормозить.

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