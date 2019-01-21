Собаку, потерявшуюся в Бресте, нашли в Тересполе

Теперь Василиса дома, и с ней все хорошо

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Вечером 7 января отец хозяйки ушел на долгую прогулку с собакой Василисой. Дойдя до Северных ворот крепости, собаку спустили с поводка и из-за взрыва петарды Василиса испугалась и убежала в неизвестном направлении. Поиски по крепости велись 5 часов – безрезультатно. Целую ночь искали собаку в городе и в окрестностях крепости.

Наутро было напечатано и расклеено около 300 объявлений, размещены посты во всех возможных группах в Вконтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. Посты затронули города вблизи Бреста, Гродно, Гомеля, Минска. Несколько дней поступали звонки, люди говорили, что видели похожую собаку в различных районах Бреста. Каждый раз хозяева выезжали на вызов, надеясь, что там бегает Василиса.

Вечером 17 января девушке пришло сообщение от друзей живущих в Польше: «Смотри, это же Вася!», сообщает Виртуальный Брест.

Хозяйка связалась в фейсбуке с поляком, узнала, что он её нашел 9 января в 10-ти километрах от Тересполя. Ехал с работы домой и увидел в канаве собаку, пройдя мимо деревьев, приманил её колбасой, и она запрыгнула к нему в машину. Пару дней он искал владельца и уже успел найти Василисе новый дом, куда отвезти не успел.