В Бресте автомобиль сбил собаку, но ее не оставили в беде

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Инцидент произошел вечером 18 января. На перекрестке улиц Пионерская и Московская внедорожник сбил собаку, которая в этой время перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора. Собаку отбросило ударом автомобиля на несколько метров. Водитель, сбивший животное, не остановился и уехал с места происшествия.

Другой водитель на белом микроавтобусе, увидев произошедшее, поспешил на помощь травмированному псу. Он остановился, включил аварийный сигнал и направился к собаке.

Случившееся сняла камера видеонаблюдения.