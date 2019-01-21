КП Беларусь
В Бресте автомобиль сбил собаку, но ее не оставили в беде
Спасти беднягу остановился другой водитель
В Бресте внедорожник сбил собаку. Фото: скриншот из видео
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Инцидент произошел вечером 18 января. На перекрестке улиц Пионерская и Московская внедорожник сбил собаку, которая в этой время перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора. Собаку отбросило ударом автомобиля на несколько метров. Водитель, сбивший животное, не остановился и уехал с места происшествия.
Другой водитель на белом микроавтобусе, увидев произошедшее, поспешил на помощь травмированному псу. Он остановился, включил аварийный сигнал и направился к собаке.
Случившееся сняла камера видеонаблюдения.
В Бресте автомобиль сбил собаку, но ее не оставили в беде.https://www.youtube.com/watch?v=ikw0XXACKyw