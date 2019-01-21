2019-01-21T21:28:55+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте автомобиль сбил собаку, но ее не оставили в беде

Спасти беднягу остановился другой водитель
Надежда СЕРГЕЕВА
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В Бресте внедорожник сбил собаку. Фото: скриншот из видеоВ Бресте внедорожник сбил собаку. Фото: скриншот из видео
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Инцидент произошел вечером 18 января. На перекрестке улиц Пионерская и Московская внедорожник сбил собаку, которая в этой время перебегала дорогу по пешеходному переходу на красный свет светофора. Собаку отбросило ударом автомобиля на несколько метров. Водитель, сбивший животное, не остановился и уехал с места происшествия.

Другой водитель на белом микроавтобусе, увидев произошедшее, поспешил на помощь травмированному псу. Он остановился, включил аварийный сигнал и направился к собаке.

Случившееся сняла камера видеонаблюдения.

В Бресте автомобиль сбил собаку, но ее не оставили в беде.https://www.youtube.com/watch?v=ikw0XXACKyw

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