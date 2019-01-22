В Орше 25-летний водитель на переходе сбил пенсионерку

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось днем в понедельник, 21 января. 25-летний молодой человек за рулем «Вольво» ехал по проспекту Текстильщиков в Орше и сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Как передает belta.by, женщину доставили в реанимацию с травмами головы. По факту ДТП сейчас проводится проверка, был ли водитель пьян во время происшествия, пока неизвестно.