2019-01-22T08:57:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Орше 25-летний водитель на переходе сбил пенсионерку

Женщина в реанимации
Яна ПТИЧКИНА
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В Орше на переходе автомобиль сбил пенсионерку. ФОТО: УГАИ УВД Витебского облисполкомаВ Орше на переходе автомобиль сбил пенсионерку. ФОТО: УГАИ УВД Витебского облисполкома
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ДТП случилось днем в понедельник, 21 января. 25-летний молодой человек за рулем «Вольво» ехал по проспекту Текстильщиков в Орше и сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Как передает belta.by, женщину доставили в реанимацию с травмами головы. По факту ДТП сейчас проводится проверка, был ли водитель пьян во время происшествия, пока неизвестно.

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