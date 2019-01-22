Брачная аферистка выманила у жителя Столинского района 30 тыс. долларов

При этом с «невестой» до свадьбы он так и не познакомился лично

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В Пинске будут судить 47-летнюю местную жительницу, которая лишила мужчину суммы около 30 тыс. долларов. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в суд направила прокуратура.

- На протяжении трех лет через телефонные разговоры обвиняемая вводила в заблуждение относительно своей личности 40-летнего жителя Столинского района, чтобы получить от мужчины денежную помощь, - сообщает прокуратура Брестской области.

Одинокий сельчанин нашел в газете объявление о том, что молодая девушка арендует квартиру. Мужчина позвонил и познакомился якобы с матерью девушки. Периодически созваниваясь, женщина убедила сельчанина, что ее дочь хочет выйти замуж, поэтому просила «будущего зятя» помочь с деньгами. В первую очередь якобы надо было сделать операцию на сердце девушки и провести реабилитацию.

А познакомиться с девушкой до свадьбы лично было нельзя из-за советов экстрасенса, объясняла дама.

В целом мужчина лишился свыше 4 тыс. рублей и почти 28 тыс. долларов. Обвиняемая уже возместила ущерб почти в 5 тыс. рублей, на ее имущество общей стоимостью около 1,5 тыс. руб. наложен арест, говорится в сообщении прокуратуры.