«Белпочта» предлагает 23 января бесплатно отправить открытку

В Минске акция пройдет на Почтамте и в отделении №23 на пр. Независимости

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По случаю Международного дня ручного письма, который отмечается 23 января, белорусская почта приглашает всех желающих бесплатно отправить открытку в любую точку страны. Надо выполнить только одно условие - подписать послание от руки.

- Отложить в сторону электронные устройства, купить почтовую карточку и собственноручно написать теплые слова в адрес друзей и близких! - призывают в «Белпочте». - Такие послания ценны именно тем, что в строки, подписанные от руки, отправитель вкладывает частичку своей души.

Акция «День ручного письма» пройдет 23 января в некоторых отделениях почты. Например, в Минске это Почтамт, расположенный на проспекте Независимости, 10 (там мероприятие продлится с 16.00 до 18.00), и отделение №23 на проспекте Независимости, 103 (с 11.00 до 12.00). Посмотреть список отделений других городов, где состоится мероприятие, можно на сайте «Белпочты».

Международный День ручного письма был учрежден, чтобы напомнить об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека, о том, что при современных технологиях рукописное письмо не теряет своей значимости, говорится в сообщении «Белпочты».