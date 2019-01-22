2019-01-22T10:58:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Уже сегодня композитор Олег Елисеенков разыграет 120 000 рублей от «Евроопт»

А кроме этого своих обладателей найдут три автомобиля и два крупных денежный приза по 40 000 рублей
Яна ПТИЧКИНА
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Совсем скоро станут известны победители 104-го тура игры "Удача в придачу!"Совсем скоро станут известны победители 104-го тура игры "Удача в придачу!"
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До розыгрыша 104-го тура игры «Удача в придачу!» от «Евроопт» остались считаные часы. Как и всегда, на кону роскошные призы, которые, бесспорно, изменят к лучшему жизнь их обладателей. Главный приз, 120 000 рублей, разыграет лауреат премии Союзного государства, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, композитор Олег Елисеенков.

На этом денежные призы не заканчиваются. Еще двое покупателей «Евроопт» получат по 40 000 рублей. Кроме этого, будут разыграны три белоснежных автомобиля «Джили Эмгранд X7». И еще более 20 000 счастливчиков получат другие призы игры «Удача в придачу!».

Розыгрыш 104-го тура состоится во вторник, 22 января, в 18.20 в столичном ТРЦ «Е-сити» по адресу ул. Денисовская, 8. Следить за розыгрышем в прямом эфире можно будет на канале ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках «Евроопт» в соцсетях.

Желаем всем удачи!

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