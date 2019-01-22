Подросток решил перебежать дорогу перед автобусом и попал под машину

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Казалось бы, этому учат чуть ли не в детском саду: трамваи нужно обходить только спереди, а автобусы и троллейбусы - сзади. Иначе можно оказаться под колесами, как произошло с 16-летним подростком из Новополоцка.

Парень вышел из автобуса на остановке и решил перебежать дорогу прямо перед ним. Но в соседней полосе ехал внедорожник Nissan, который и сбил подростка. Как сообщает belta.by, молодого человека доставили в хирургическое отделение Новополоцкой центральной городской больницы с различными травмами. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГАИ отмечают, что правила дорожного движения нарушил подросток, но вместе с тем и водителям тоже нужно сбавлять скорость возле остановок.