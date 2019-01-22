КП Беларусь
Житель Березы спас из огня своего соседа-инвалида
У пострадавшего ожоги 25% тела
Житель Березы спас из огня своего соседа-инвалида. ФОТО: Брестское областное управление МЧС
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Сигнал о пожаре поступил в Березовский РОЧС вечером в понедельник, 21 января. Вспыхнула летняя кухня 65-летнего местного жителя: сгорела кровля и перекрытия, уничтожена внутренняя отделка... Но, к счастью, еще до прибытия спасателей владельца сгоревшей кухни спас его 65-летний сосед. Нужно отметить, что пострадавший - инвалид первой группы, у него заболевание опорно-двигательного аппарата.
Сейчас, как сообщает belta.by, спасенный из огня мужчина находится в больнице с ожогами 25% тела. Причины возгорания выясняются.