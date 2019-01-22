Лжесвященника, который обманом выманил у верующих 48,5 тысячи рублей, приговорили к семи годам усиленного режима

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Эта история длилась два года. С сентября 2016-го по сентябрь 2018-го уроженец Брестской области, которого правоохранительные органы называют Р., выдавал себя за священника и под разными предлогами вымогал у верующих белорусов деньги. Например, за освящение квартиры, проведение молебена и так далее. Потерпевшими признано 14 человек, а общая сумма ущебра составила 48 486 рублей.

Мошенника задержали и судили. Приговор опубликован на сайте Генпрокуратуры, но в законную силу пока не вступил.

- С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Первомайского района г. Минска признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, - сказано в пресс-релизе прокуратуры.