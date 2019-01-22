Александр Лукашенко: Материальное положение госслужащих должно расти и падать в соответствии с уровнем жизни народа

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Во вторник, 22 января Александр Лукашенко собрал чиновников на совещание по проекту закона «О государственной службе». Его разрабатывала межведомственная рабочая группа, в которую вошли эксперты и ученые, которые в основном не являются госслужащими. Документ это важный, поскольку именно от госслужащих зависит авторитет и эффективность власти.

- Во главу принимаемых ими решений должны быть положены честность и справедливость как основные моральные принципы. Новый закон должен создать четкую основу для этой работы, - цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента.

Разумеется, у госслужащих должны быть какие-то социальные гарантии и бонусы. Но они должны полностью зависеть от их обязанностей и уровня ответственности.

- Поручая разработать этот закон, я предупреждал всех вас, что эти коврижки, которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что они есть. Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения, - пояснил Александр Лукашенко.

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