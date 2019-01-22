КП Беларусь
Житель Дрогичина десять лет платил алименты на детей, которые оказались чужими
Восстановить справедливость помогла генетическая экспертиза
Вернут ли мужчине алименты, которые он десять лет платил на чужих детей?Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Больше всего эта история похожа на сюжетный поворот из какой-нибудь мыльной оперы. Десять лет житель Дрогичина выплачивал алименты бывшей жене на трех несовершеннолетних детей - а потом вдруг перестал. Женщина обратилась в правоохранительные органы. И тут выяснилось, что мужчина засомневался, его ли это дети.
Сейчас такие вопросы решаются просто - генетической экспертизой. И, как сообщает управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, экспертиза показала, что отцом ни одного из троих детей мужчина не является.
Теперь уголовное преследование в отношении него прекращено. Но удастся ли вернуть алименты за эти десять лет? Это пока незивестно.