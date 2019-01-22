В Новополоцке нашли труп мужчины

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Сегодня, 22 января, в Новополоцке обнаружили труп мужчины. Тело нашли около дома №65 по улице Молодежной. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Позднее информацию подтвердили в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Пока не сообщается, от чего наступила смерть мужчины и кто он.

- Личность мужчины установлена, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Новополоцкого ГОВД, - прокомментировала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.