КП Беларусь
В Новополоцке нашли труп мужчины
Следователи работают на месте происшествия
В одном из новополоцких дворов нашли тело мужчины. Фото: социальные сети.
Изменить размер текста:
Сегодня, 22 января, в Новополоцке обнаружили труп мужчины. Тело нашли около дома №65 по улице Молодежной. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Позднее информацию подтвердили в группе информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Пока не сообщается, от чего наступила смерть мужчины и кто он.
- Личность мужчины установлена, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Новополоцкого ГОВД, - прокомментировала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»